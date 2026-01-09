İstanbul Valiliği'nden şiddetli fırtına uyarısı: Saat verildi

İstanbul Valiliği, kentte 10 Ocak Cumartesi günü gök gürültülü sağanak ve fırtınanın etkili olacağını belirterek uyarıda bulundu.

Valilik, yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; ilimizde yarın (Cumartesi) sabah ilk saatlerinden itibaren rüzgârın, güney ve batı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edilmektedir" denildi.

"Havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı beklenmektedir" denilen açıklamada, "Kuvvetli rüzgâr ve yağışa bağlı olarak ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.