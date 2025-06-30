İstanbul Valiliği'nden şiddetli rüzgar uyarısı: 5 gün boyunca etkili olacak

İstanbul Valiliği, önümüzdeki 5 gün boyunca etkili olacak rüzgarlar nedeniyle uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, “Özellikle ilimizin kuzeyindeki deniz kıyılarında (Karadeniz) RİP akıntısı olarak bilinen dip akıntıları oluşabileceği için meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Önümüzdeki 5 gün boyunca devam edecek

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul'da; rüzgarın önümüzdeki 5 gün boyunca Kuzey ve Kuzeydoğudan (30-50 ) km/saat hızla esmesi tahmin edilmektedir. İlimizin özellikle kuzeyinde bulunan deniz kıyılarında (Karadeniz) RİP akıntısı denilen dip akıntıları olabileceğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.