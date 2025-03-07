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İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanları genelgesi! Tarih verildi

İstanbul Valiliği, kamuoyunda "Kanlı yasa" olarak bilinen 7527 sayılı Kanun ile ilgili bir genelge yayımladı. Genelgede, belediyelerden sokak hayvanları için bakımevi alanı tahsis işlemlerini 17 Mart tarihine kadar tamamlamaları istendi.

Haber Merkezi
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İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanları genelgesi! Tarih verildi
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AK Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda bazı yenilikler getirilmişti. Bu düzenlemeler çerçevesinde, 7527 sayılı Kanun 02.08.2024 tarihinde yayımlanan 32620 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmişti.

İstanbul Valiliği genelge yayımladı

Kanun sonrasında çok sayıda ilde sokak hayvanların toplu halde zehirlendiği, işkence edilerek de öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Kamuoyunda hayvan severlerin isyan ettiği düzenleme tüm tepki ve protestolara rağmen sürerken, İstanbul Valiliği bir genelge yayınladı. "Sahipsiz veya Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması ve Bakılması ile Hayvan Bakımevlerinin Çalışma Usul ve Esasları" belirlendi.

17 Mart'a kadar tamamlanması şart

Söz konusu genelgede valilik, belediyelerin bakımevi alanı tahsis işlemlerinin 17 Mart gününe kadar tamamlanması istedi.

Valilik yerel yönetimlere ‘insan, hayvan ve çevre sağlığı için oluşabilecek olumsuz etkileri gidermeye yönelik tedbirlerin’ hızlı şekilde alınması çağrısını yaptı. Belediyelerin 17 Mart’a kadar bakımevi alanı bulmasının zorunlu olduğunu belirten Valilik, sürecin hızlanması için özel veteriner kliniklerinin ve üniversitelerin de sürece dahil etmesi işaret edildi.

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