  3. İstanbul Valiliği'nden "TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin evinde arama" iddiasına açıklama
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin Büyükçekmece’deki villasına jandarma tarafından baskın yapıldığı iddia edilmişti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada evin Gültepe'nin eşine ait olduğu ve kendisinin soruşturmayla herhangi bir ilgisi olmadığı belirtildi.

Valilik açıklamasında baskın yapılan evin Gültepe'nin eşine ait olduğu, soruşturmanın kendisiyle bir ilgisi bulunmadığı vurgulandı.

"Ev boş ihbar asılsız"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16.09.2025 Salı günü jandarma ekiplerimize, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan şahısların, bir evde saklandığına dair ihbarda bulunulmuştur.

Jandarma ekiplerimiz ihbarı değerlendirerek belirtilen adreste arama yapmıştır. Arama sonucunda evde kimsenin bulunmadığı, ihbarın da asılsız olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede söz konusu evin TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin eşine ait olduğu anlaşılmıştır.

TİM Başkan Sayın Mustafa Gültepe’nin söz konusu soruşturmayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Valiliğimizce, olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiş olup, görevlendirilen müfettişler çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne oldu?

Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji dahil 121 şirketi bünyesinde bulunduran Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gelen bir ihbar üzerine 16 Eylül’de Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’nin Büyükçekmece'deki villasına jandarma tarafından sabaha karşı baskın yapıldığı iddia edildi.

Halk TV'de yer alan habere göre jandarma eve kapıları kırarak girdi. O sırada evde Mustafa Gültepe’nin eşi ve ailesinin olduğu, Gültepe'nin ise yurtdışında olduğu iddia edildi.

İddiaya göre jandarma baskını sonrasında İçişleri Bakanlığı da harekete geçti ve süreci incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

TİM ilgili haberi yalanladı

TİM, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Gültepe'nin evinin arandığı bilgisi doğrulanırken, Can Holding soruşturması kapsamında teknik takipte olan bir şüphelinin telefonunun bölgeden baz sinyali vermesi üzerine, Gültepe'nin konutunun olduğu sitede bazı evlerin bu kapsamda arandığı belirtildi.

"Teknik takipte olan bir şüphelinin telefonunun bölgeden baz sinyali verdiği gerekçesiyle bazı evler arandı"

Halktv.com.tr'nin haberinin ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Medyada bugün yer alan 'TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin evine şafak baskını' başlıklı haberle ilgili aşağıdaki açıklamayı bilginize sunarız. TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin Can Holding’in sahipleri ve yöneticileriyle herhangi bir kişisel tanışıklığı ya da ticari bağlantısı yoktur. Tamamıyla kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haberlerle ilgili kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duyulmuştur.

Can Holding soruşturması kapsamında teknik takipte olan bir şüphelinin telefonunun bölgeden baz sinyali verdiği gerekçesiyle Gültepe’nin konutunun da olduğu sitede bazı evlerde jandarma tarafından arama yapılmıştır. Aileden kimsenin olmadığı bir anda yapılan aramada, sadece evdeki görevli yer almıştır. Dolayısıyla aile mensuplarının büyük korku ve panik yaşadıkları gibi ifade gerçeği yansıtmamaktadır.

İçişleri Bakanlığı gerekli inceleme ve tahkikatları başlatmıştır.
Bu konuda resmi makamlar ile Mustafa Gültepe dışında yapılacak açıklamalara itibar edilmemesini; belgeye dayanmayan gerçek dışı beyan, iddia ve haberlerle ilgili yasal hakkımızı kullanacağımızı bilgilerinize sunarız."

