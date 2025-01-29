İstanbul Valiliği'nden 'yangın denetimi' kararı!

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerinin yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak." denildi.

Yangın mevzuatına uygunluk denetimi

Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği otel faciasının ardından İstanbul Valiliği'nden yeni bir karar geldi. Valiliğin aldığı karara göre, İstanbul'da bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak.

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