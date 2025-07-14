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İstanbul Valiliği'nden 'yüksek sesle Kürtçe müzik' ve 'darp' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa’da yüksek sesle müzik dinleyen 6 kişinin polise hakaret ve fiziki saldırıda bulunduğunu, sosyal medyadaki "Kürtçe müzik nedeniyle kötü muamele" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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İstanbul Valiliği'nden 'yüksek sesle Kürtçe müzik' ve 'darp' iddiasına açıklama
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında "Kürtçe müzik dinleyen gençler kötü muameleye tabi tutuldu." şeklinde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "13 Temmuz Pazar günü saat 21.42’de Bayrampaşa'da yüksek sesle müzik dinlendiği tespit edilen araçta bulunan şahıslara emniyet ekiplerimiz sözlü uyarıda bulunmuştur. Uyarının ardından araçta bulunan 6 şahıs müziğin sesini daha yükseltmiş, sonrasında ise araçtan inerek kendilerini uyaran iki polis memuruna hakaret ederek fiziki saldırıda bulunmuşlardır." ifadelerine yer verildi.

Toplam 6 kişinin Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, yakınları olduğu tespit edilen 100 kişilik grup, emniyet önünde toplanmış ve taşkınlık çıkarmıştır. Emniyet ekiplerinin uyarılarına rağmen taşkınlık yapmaya devam eden gruba, emniyet ekipleri havaya uyarı ateşi açmak zorunda kalmıştır. Olayda gözaltına alınan Ü.K. (25), Y.K. (21), Y.E.Y. (40), İ.K. (19), A.K. (30), B.K. (22), D.K. (28) isimli şahıslar hakkında 'görevli memura mukavemet', 'tehdit', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Olayın incelenmesi için İçişleri Bakanlığından müfettiş talebinde bulunulmuş olup, başlatılan idari ve adli süreç devam etmektedir."

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