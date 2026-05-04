İstanbul Valisi Davut Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak

İstanbul Valisi Davut Gül, sokak hayvanlarına dair yeni açıklamalarda bulundu. Gül, sokaklarda sahipsiz tek bir hayvan bulunmayacağını söyledi.

Aşırı yaklaşımların çözüm olmadığını belirten Gül, "Ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir" dedi.

İstanbul'daki sokak hayvanlarının yüzde 46'sının toplandığı bilgisini paylaşan Gül, "Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir" ifadesini kullandı.

"Belediyeler yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirecek"

Gül, X platfomundaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, açık bir zorunluluktur. Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır.

İstanbul’da sahipsiz hayvanların yüzde 46’sı toplanmıştır; kalanların tamamı da toplanacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir. Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır.

Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır. Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.

Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir; kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir."