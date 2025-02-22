İstanbul Valisi duyurdu: Motokuryelere trafiğe çıkma kısıtlaması kaldırılıyor

Vali Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokurye araçları için getirilen trafiğe çıkma yasağının, yapılan değerlendirmelerin ardından 23 Şubat Pazar günü saat 08.00'den itibaren kaldırıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamaları şu şekilde;

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir."