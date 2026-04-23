İstanbul Valisi Gül, 23 Nisan'da koltuğunu ilkokul öğrencisi Ayşe Aslan'a devretti

İlk olarak düzenlenen programda Ağrı, Ardahan, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Nevşehir, Rize, Sivas ve Şırnak'tan tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etmek için kente gelen 30 öğrenci ile öğretmenlerini Valilik'te ağırlayan Gül'e, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür eşlik etti.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, ziyaretleri için çocuklara teşekkür ederek, "İstanbul'u görmeniz, tanımanız buradaki İstanbullu öğrencilerle tanışmanız bu anlamda çok kıymetli. Burada kaldığınız süre içinde gezdiğiniz gördüğünüz yerlerde daha sonra kitaplarda okuyacağınız kısmen gördüğünüz okuduğunuz yerleri fiilen de yaşamış olacaksınız. İnşallah üniversiteyi de İstanbul'da okursunuz." diye konuştu.

Misafir çocuklar, program kapsamında kendilerini tanıtarak, İstanbul'da merak ettikleri ve gezmek istedikleri yerleri anlattı.

Valilik koltuğuna 2. sınıf öğrencisi oturdu

Vali Gül, Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu öğrencilerini de makamında kabul etti. Minik öğrencilerin çiçek verdiği Gül, koltuğunu 2. sınıf öğrencisi Asmin Ayşe Aslan'a devretti.

Valilik koltuğunda hazırladığı metni okuyan Aslan, çocukları temsilen bu makamda bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

İstanbul'u temiz tutmanın, yeşil alanları artırmanın ve tüm canlılara merhametle yaklaşmanın hem insanlık hem de milli ve manevi değerlere ilişkin görev olduğunu dile getiren Aslan, Vali Gül'e İstanbul'daki tüm öğrenciler ve İstanbullular için çalışmasından dolayı teşekkür etti.

"Çocukları korumanın en güzel enstrümanı çocuklarımızın sosyal, kültürel, sportif faaliyetler içerisinde olması"

Vali Gül, Aslan'ın sunumunu ve anlatımlarını çok beğendiğini belirtti.

Makamların emanet olduğunu, bir gün çocukların da buraya geleceğinin farkında olduklarını dile getiren Gül, İstanbul'da her sınıfta 1 kız 1 erkek temsilci ile okul meclisleri, ilçe ve il meclisleri olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 107 bin sınıfta, ikişer kişiden oluşan 214 bin öğrencinin, öğretmenler rehberliğinde doğrudan karar süreçlerine katıldığına dikkati çeken Gül, bunun milli egemenliğin ruhuna uygun olduğunu, burada "hayır" diyebilen vicdanlı ve merhametli çocukların yer aldığını vurguladı.

Gül, "Hani çocukları korumak istiyoruz ya. Çocukları korumanın en güzel enstrümanı çocuklarımızın sosyal, kültürel, sportif faaliyetler içerisinde olması. O açıdan 'Ben okuyorum, İstanbul okuyor' projesiyle kitap okuyan, 'Spor şehri İstanbul'la spor yapan ve bir yeteneğine göre lisans çıkartan, yeteneğine göre enstrüman çalan, öğrenci meclisleri aracılığıyla karar süreçlerine katılan, özetle hayatın içerisinde olan ve gelecekte alacakları görevlere şimdiden en iyi şekilde hazırlanan çocuklar ile gençler olsun istiyoruz." diye konuştu.

Vali Gül, fotoğraf çektirdiği öğrencilere hediye takdim etti.