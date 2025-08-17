  1. Ekonomim
  3. İstanbul Valisi Gül açıkladı: Riskli tespit edilen 1530 okulun tamamı yenilendi
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından deprem çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Gül, "Riskli olduğu tespit edilen 1530 okulun tamamı ya yeniden inşa edilmiş ya da güçlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül , sosyal medya hesabından yapmış olduğu deprem çalışmalarına ilişkin açıklamasında "Riskli olduğu tespit edilen 1530 okulun tamamı ya yeniden inşa edilmiş ya da güçlendirilmiştir. Aynı acıların tekrar yaşanmaması için sadece eğitim ve sağlık binalarında son 19 yılda 5 milyar doları aşkın kaynak kullanılmıştır. dedi.

Vali Gül'ün açıklaması şu şekilde;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde ortaya konulan vizyon doğrultusunda, İstanbul’un depreme karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla 2006 yılında kurulan ve Valiliğimizin koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) aracılığıyla; 2000 yılı öncesinde inşa edilen tüm okullarımız deprem dayanıklılık testinden geçirilmiştir. Riskli olduğu tespit edilen 1530 okulun tamamı ya yeniden inşa edilmiş ya da güçlendirilmiştir. Aynı acıların tekrar yaşanmaması için, sadece eğitim ve sağlık binalarında son 19 yılda 5 milyar doları aşkın kaynak kullanılmıştır. İstanbul’umuzun depreme karşı daha güvenli ve dirençli hale getirilmesi için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir."

Gündem
