İstanbul Valisi Gül: Bazı belediyelerimiz sahipsiz hayvanlarla ilgili yeterince harekete geçmedi

İstanbul Valisi Davut Gül, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen programda haber ajansları, gazete ve televizyon yöneticileri ile yazarlarla buluşmasında, İstanbul'a ilişkin üç yıllık güvenlik verilerini açıklamasının ardından soruları cevapladı.

Bir gazetecinin sahipsiz hayvanlarla ilgili gelinen süreçle ilgili sorusunu yanıtlayan Gül, bu konuda göreve geldikleri günden itibaren vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları gördüklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığının bu konuda yaptığı düzenleme ve planlamalara değinen Gül, şunları kaydetti:

"(Belediyelerle) Defalarca toplandık, yazılı, sözlü söyledik. Birinci mazeret şuydu. 'Biz bu köpekleri, sahipsiz hayvanları nerede barındıralım, yer yok' dediler. Haklı olarak bakıyorum. Orman alanları içerisinde talep edilen bütün belediyelere yer tahsis ediliyor.

Hiçbir belediyemiz, 'Biz sahipsiz hayvanları toplayacağız ama götüreceğimiz yer yok, barındıracağımız yer yok' diyemeyecek. Yasal düzenleme yapıldı. Bunların mutlaka sokaklardan toplanıp güvenli yerlere götürülmesi lazım.

Yeni yapılan yerlerde etrafı çevrili, 40-50 bin metrekare alan. Belediyeler tarafından bunların yemesi, içmesi, kısırlaştırılması yapılıyor. Yapılan iş vicdani ve hukuki. Sorun şu, bazı belediyelerimiz henüz yeterince harekete geçmedi.

Allah muhafaza, istemeyiz ama herhangi bir insana ağır bir zarar geldiğinde Sayın Bakanımız 'Belediye başkanlarından başlayarak bütün sorumlularla ilgili yasal işlem yapacağız.' dedi. Sahipsiz hayvanlar toplanılacak, kısırlaştırılacak ve orada (yaşam alanları) bakılacak. Eksik kalan bir şey varsa tamamlayacağız."