İstanbul Valisi Gül: İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecek

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir." ifadesini kullandı.

Vali Gül, paylaşımında, "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.