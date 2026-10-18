İstanbul Valisi Gül: Pendik’te arananlar Gebze’de kayboldu, arama çalışmaları sürüyor

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İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa’da sel sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Vali Gül, 17 kilometrelik bir dere hattının ve Haliç'in tarandığını belirtti. Gül, Pendik'te aranan 2 kişinin Gebze'de kaybolduğunu söyledi.

Vali Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Pendik'te aranan 2 kişi Gebze'de kayboldu. 17 kilometrelik hattın tamamında, aramalarımız devam ediyor.

Bir an önce bulmak istiyoruz. Bunun dışında hasar tespit çalışmaları tamamına yakını hazırlandı, tespit edildi. İlave talepler geliyor. İlave talepler geldikçe de ekiplerimiz sahada hasar tespitlerini gidip yerinde inceleyerek yapıyorlar.

Yıkılması gereken yerler vardı. Oraların yıkımları devam ediyor. Bir binamız kaldı. Onu da inşallah öğleden sonra yıktığımızda İSKİ'nin dere ıslahıyla ilgili projesinde olan ve yapılmasının önünde engel teşkil eden binaların tamamı kalkmış olacak."