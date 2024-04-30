İstanbul Valisi Gül'den deprem uyarısı: Hazırlık yapmamız gerekiyor

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 1. Dönem Toplantısı, Fatih'teki Valiliğin ek hizmet binasında gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığındaki toplantıya kaymakamlar, yatırımcı bölge ve il müdürleri, belediye başkanları ve meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantıda il genelinde yürütülmekte olan yatırım projeleri ele alındı, İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) organizasyon şeması ve yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Vali Gül, İstanbul'da en önemli önceliklerinin deprem başta olmak üzere afetlere karşı dayanıklı bir şehir inşa etmek olduğunu söyledi.

Bunun sivil ve resmi boyutu olduğunu, kurumların personellerini bu açıdan planlamasının öncelikleri olması gerektiğini kaydeden Gül, "Depremin ne zaman olacağı belli değil ama bir gün olacağını hepimiz biliyoruz. Bu açıdan başta hizmet verdiğimiz kurumlar olmak üzere her konuda hazırlık yapmamız gerekiyor." dedi.

Yarın kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bir yazı yazdıklarını ve o yazıda bütün kurumları ilgilendiren tedbirlerin yer aldığını anımsatan Vali Gül, "Yazıdaki tedbirleri yakinen takip edip gereğini yaparsanız 1 Mayıs'ın bayram havasında geçmesine katkı sunmuş olursunuz." diye konuştu.

Ülke genelinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve tasarrufa riayet edilmesiyle ilgili hem yazılı hem sözlü beyanları olduğunu vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"İki boyutu var; birincisi yatırımların zamanında yapılması en önemli tasarruf. Zamanında yapılmayan yatırımların hem maliyetleri yükseliyor hem de vatandaşlarımız bu yatırımları zamanında kullanmadığı için hizmet noktasında bir eksikliği doğurmuş oluyor. Dolayısıyla işimizi olabildiğince hızlı yapmamız, şeffaf bir şekilde ihale ve diğer alım satım işlemlerini yapmamız ve zamanında bitirilmesine gayret sarf etmemiz lazım. Vatandaşlarımıza hizmetin güler yüzle verilmesi, vatandaşlarımızın bu anlamda ulaşabileceği kapıların açık olması, gerek elektronik ortamda gerekse de fiilen geldiklerinde devletimizin temel prensiplerini biliyorsunuz."

Yapılan işlerde iş güvenliğinin önemine dikkati çeken Gül, "Hafta sonu küçücük yavrumuz hayatını kaybetti, içimiz yandı. Dolayısıyla yaptığımız her işte öncelikle iş güvenliğini sağlayalım, varsın 3-5 gün geç yapılsın. Bunu görev tanıtımı içerisinde mutlaka denetleyelim. Herkes bir başkasının yaptığını düşününce hiç kimse yapmamış olur." ifadesini kullandı.

Dilenciliğin İstanbul'un, bütün kurumların ve bu şehirde yaşayan 16 milyonun ortak sorunu olduğuna değinen Gül, şöyle konuştu:

"Bu açıdan hem dilencilere yardım edilmemesi noktasında duyarlı olacağız hem de dilencilikle mücadele edeceğiz, onların varsa sorunlarını ortadan kaldıracağız. Şehrimizin daha güvenli ve yaşanılabilir olabilmesi için aydınlatma başta olmak üzere şehirdeki asgari ihtiyaçların, vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesi lazım. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği yerler, bazılarının standardı çok iyi değil. Başta kaymakamlarımız olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetleriyle ilgili hem hayırsever bulunması noktasında hem de kamu bütçesiyle bunların yapılması konusunda gayret sarf edilmesi lazım."

Hayırseverlerin eğitim, birinci basamak sağlık hizmetleri ve cami, Kur'an kursu, 4-6 yaş anaokulu gibi alanlara yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Vali Gül, "Daha iyisi her zaman mümkün. Mutlaka elimizden geleni yapıyoruz ama daha iyisini yapmamız lazım, vatandaşımızın, milletimizin bu anlamda sizlere, bizlere ihtiyacı var. Bir insanın başına gelebilecek en güzel şey bu şerefli millete hizmet etmek. Bu görevleri hakkıyla şimdiye kadar yapmaya gayret ettik, bundan sonra da hep birlikte yapacağız." diye konuştu.