İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara “Yarın evde kalın” çağrısı
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç ederken Vali Davut Gül vatandaşlara evde kalın çağrısında bulundu.
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte etkisini gösteren olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı.
Gül, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını isteyerek, bodrum katlarda yaşayanların geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmeleri gerektiğini belirtti.
Dere yatakları, alt geçitler ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Gül, güvenli kalacak yeri olmayan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabileceklerini kaydetti.
Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini; dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilir. Geçmiş olsun.”