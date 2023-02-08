İstanbul Valisi Yerlikaya’dan yardımlaşma açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik Limanı'ndan İskenderun'a hareket eden yardım gemisi ile 245 parça ağır iş makinesi ve çeşitli yaşam malzemelerinin deprem bölgelerine sevk edildiğini bildirdi.
AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’dan deprem bölgesine yönelik yapılan yardımlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Vali Yerlikaya, açıklamasında, “02.45'te DFDS Pendik Limanı'ndan kalkıp İskenderun Limanı'na giden 'Pergamon Seaways' gemisinin taşıdığı 245 parça ağır iş makinesi ve araç, yiyecek, içecek, ısıtıcı, battaniye, çadır ve benzeri yaşam malzemeleri başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi." ifadelerine yer verdi.