İstanbul ve Ankara'da korkutan orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

İstanbul Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, orman ve polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı ormanlık alandaki yangına helikopterlerle havadan müdahale ediliyor.

Maltepe'de ormanlık alanda korkutan yangın

Maltepe'de yol kenarında çıkan yangın Kenan Evren Kışlası'ndaki ormanlık alana sirayet etti. Çevre ilçelerden çok sayıda ekibin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, geniş çapta ormanlık alan zarar gördü.

Olay, saat 12.30 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi Akarsu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dere kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin bir anda büyümesiyle birlikte yangın, kısa sürede bitişiğinde bulunan Kenan Evren Kışlası'ndaki ağaçlık alana sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle birlikte ormanlık alanın içinden ilerleyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevrede bulunan vatandaşların da yangın söndürme çalışmalarına destek olduğu görülürken, itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Ankara-Çankırı sınırında da orman yangını

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi ile Çankırı'nın Çerkeş ilçesinin sınırında bulunan ormanlık alanda orman yangını başladı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi ile Çankırı'nın Çerkeş ilçesinin sınırında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları sürüyor.