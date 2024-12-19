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İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, “İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı” denildi.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
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İstanbul Boğazı'nda, olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Sabah saatlerinde kentte etkili olan olumsuz hava koşulları Boğaz'daki gemi trafiğini etkiledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce kısıtlı görüş (sis) nedeniyle İstanbul Boğazı'nda transit gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

Çanakkale Boğazı da gemi geçişlerine kapalı

Gece yarısı Çanakkale Boğazı açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 02.05 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Boğazda etkili olan sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

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