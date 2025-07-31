AFAD duyurdu: İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD’ın açıklamasına göre, depremin merkez üssü Silivri, büyüklüğü 3.5, derinliği ise 9.91 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu, büyüklüğünün ise 3.7 ve derinliğinin 11.7 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.

"23 Nisan depreminin artçısı"

Prof. Dr. Süleyman Pampal, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, bu depremin 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu belirtti.

"6.2'lik depremlerin stresleri Avcılar tarafına doğru stres transferi yaptı"

Prof. Dr. Osman Bektaş, CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak "Orta Marmara'da 3 ile 5 büyüklüğündeki depremlerin özeliklerine baktığımızda doğuya bir stres transferi var. 5'ten büyük depremler ve bunun yanı sıra 2025 yılındaki 6.2'lik depremlerin stresleri Avcılar tarafına doğru stres transferi yaptı. Adalar ve Avcılar segmentinin altınız çiziyorum" dedi.

"Bu depremin ardından büyük deprem gelmesini beklemiyorum"

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Rusya’nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm yeryuvarı kabuğunun halen serbest salınımda olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"M8,8 KAMÇATKA depreminden sonra tüm yeryuvarı kabuğu halen serbest salınımda. Tüm diri kırıklar gıcırdıyor. Bunlar küçüklü büyüklü deprem üretecekler. Şimdi de İstanbul Silivri açıklarında M3,7’lik depremcik oluştu. Ardından büyük deprem gelmesini beklemiyorum."