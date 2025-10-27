Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir, Bursa sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bu depremden sonra saat 22.50'de 4,2 büyüklüğünde, saat 22.51'de 4,0 büyüklüğünde, saat 23.04'te 4,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Bölgede 4 büyüklüğünün altında da çok sayıda artçı depremler yaşandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: Bazı ihbarlar var ama net olmak lazım

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Hepimiz teyakkuz halindeyiz. Oraya gittiğimizde daha detaylı şekilde inceleme fırsatımız olacak. Bazı ihbarlar var ama net olmak lazım bu konularda. Şu anda bu yaşanan depremin durumuyla alakalı biz vatandaşlarımızın yanındayız, emrindeyiz" açıklamalarında bulundu.

Sındırgı Belediye Başkanı Sak: Beş bina yıkıldı

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ise Sındırgı'da beş binada yıkım olduğunu kaydetti.

Sak, "Hasarlı ve riskli binalardan uzak duralım. Artçı sarsıntılar devam edebilir, dikkatli olalım. Açık ve güvenli alanlarda, belirlenen toplanma noktalarında buluşalım. Resmî açıklamaları takip edelim, panik yapmadan önlem alalım" diye uyardı.

Balıkesir İtfaiyesi ile ilk bilgilere göre 3 boş binanın yıkıldığını belirtti.

Sındırgı’da boşaltılan apartman ve yanındaki araç ekspertiz merkezi yıkıldı.

Sındırgı'da 2 metruk binanın deprem sonrası yıkıldığı öğrenildi.

Bakan Yerlikaya: Tüm ekipler saha taramalarına derhal başlamıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada "Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya: Süreci yakından takip ediyoruz

Sağlık Bakanı Memişoğlu ise "Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği: Hasar ihbarı alınmadı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saha ekipleri ve ilgili birimlerin tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada “Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından saha ekiplerimizin ve ilgili birimlerin tespit çalışmaları devam etmektedir. İstanbul’umuzda şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmamış olup, ilgili birimlerimiz çalışmalarına gece boyunca devam edecektir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.” denildi.

BTK: Herhangi bir kesinti olmadı"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) da bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bilgi Teknolojileri Operasyon Merkezinin, operatörlerimizden aldığı raporlar, bölgemizde bulunan baz istasyonlarında trafikte bir artış olmakla birlikte iletişimde herhangi bir kesinti olmadığını göstermektedir. İletişim ihtiyacının ani artışlarında, internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılması iletişimin aksamaması açısından büyük önem taşımaktadır" denildi.