İstanbul ve İzmir'de 'şok evleri'ne operasyon

İstanbul'da düzensiz göçmenlerin kaldığı "şok evlerine" düzenlenen operasyonda 101 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları, "şok evleri" diye nitelendirilen mekanlar ile ikamet sahiplerine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce, Esenyurt'ta belirlenen bir sitedeki 105 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyon kapsamında çalışmalarını sürdüren polis, düzensiz göçmenlerin barınmalarını sağladıkları tespit edilen Ş.K, R.K, F.E, F.T, M.G, M.İ. ve T.E.D'yi gözaltına aldı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilere ayrıca 259 bin 974 lira idari para cezası kesildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürerken, gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Uzun namlulu silah bulundu

Ekipler, operasyonu sürdürdüğü sırada düzensiz göçmenlerle alakası olmayan ancak tedirgin ve şüpheli tavırlarda bulunan bir kişinin de evinde arama yaptı.

Sitedeki ikamete bir gün önce taşınan ve daha önce "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan M.Ş'nin evindeki incelemede, kalaşnikof marka uzun namlulu silah, tabanca ve kılıç ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İzmir'deki operasyon

İzmir'in Konak ilçesinde düzensiz göçmenlerin geçici süreyle barındıkları "şok evlerine" düzenlenen operasyonda, 91 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmalarında Basmane semtinde yabancı uyrukluların geçici süreyle barındıkları 7 ayrı "şok evi" belirledi.

Ekiplerce adreslere yapılan operasyonda, 91 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yanlarında da 44 can yeleği ele geçirildi.

Organizatör oldukları tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alındı. Ayrıca bu kişilere toplam 277 bin 110 lira idari para cezası kesildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.