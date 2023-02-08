İstanbul ve İzmir’den yardım gemileri yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda deprem bölgesi için yardım malzemesi yüklenen Pergamon Seaways İstanbul'dan, Ulusoy-5 gemisi İzmir'den yola çıktı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, kurum koordinasyonunda deprem bölgesine yardım malzemesi ve makine ekipmanları götürecek Pergamon Seaways, İstanbul Pendik Limanı'ndan İskenderun Körfezi'ne doğru hareket etti.

Yardım malzemesi yüklenen gemi, 74 çekici-dorse, 15 roll trailer, 34 vinç, 21 kepçe, 35 kamyon, 41 ekskavatör, 11 dorse ve 31 çeşitli araç olmak üzere toplam 254 aracı deprem bölgesine ulaştıracak. Gece 03.00'te yola çıkan geminin yarın gece İskenderun'a ulaşması bekleniyor.

Ayrıca yardım malzemesi yüklenen Ulusoy-5 gemisi de 114 tır/taşıt, 74 iş makinesi, 4 tanker olmak üzere toplam 192 araç, 221 yolcu ve insani yardım malzemesiyle İzmir'den yola çıktı. Geminin yarın akşam üstü 17.00 civarında İskenderun'a ulaşması öngörülüyor.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’dan deprem bölgesine yönelik yapılan yardımlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “02.45'te DFDS Pendik Limanı'ndan kalkıp İskenderun Limanı'na giden 'Pergamon Seaways' gemisinin taşıdığı 245 parça ağır iş makinesi ve araç, yiyecek, içecek, ısıtıcı, battaniye, çadır ve benzeri yaşam malzemeleri başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi." ifadelerine yer verdi.