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İstanbul ve Tekirdağ'da esnafa haraç kabusu! Suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı

İstanbul ve Tekirdağ’da esnaftan milyonlarca lira haraç isteyen ve 22 olaya karışan suç örgütüne yönelik iki dalgadan oluşan operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Haber Merkezi
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İstanbul ve Tekirdağ'da esnafa haraç kabusu! Suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlara karışan organize suç örgütünde yer alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, suç örgütü 2 ay teknik ve fiziki olarak takip edildi. Yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, çete üyelerinin İstanbul’un farklı ilçelerinde gerçekleştirdiği 22 ayrı olayı tespit etti. Olayların arasında silahlı yağma, kurşunlama ve yaralama olduğu öğrenildi. Harekete geçen ekipler, il genelinde gerçekleştirdiği ayrı ayrı operasyonların ardından 16 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Suç örgütüne ikinci dalga operasyon

Polis ekipleri, şüphelilerin emniyetteki işlemleri esnasında farklı adresler belirledi. İstanbul ve Tekirdağ’da özel harekat polislerinin de desteğiyle 25 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İkinci dalga operasyonda ise 2’si çocuk 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız silah ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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