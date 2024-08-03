  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul ve Yalova'da operasyon: 1 ton 549 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Takip Et

İstanbul ve Yalova'da operasyon: 1 ton 549 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul ve Yalova’da düzenlenen “NARKOÇELİK-30” operasyonlarında, İran’dan Türkiye’ye nakledildiği tespit edilen 1 ton 549 kilo uyuşturucu ele geçirilirken operasyonda 8 kişi de gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul ve Yalova'da operasyon: 1 ton 549 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Yalova’da düzenlenen narkoçelik-30 operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında operasyonlarda, İran’dan Türkiye’ye nakledildiği tespit edilen 1 ton 549 kilogram metamafinin ele geçirildiğini ve zehir taciri ve imalatçısı 8 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Açıklamasında Türkiye’yi ulusal ve uluslararası zehir tacirlerinden temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, devamında şunları kaydetti: “Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız devam edecek. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve Yalova İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Organize Suç Örgütü tarafından İran’dan emdirme yöntemiyle ülkemize gönderilen uyarıcı maddeleri ayrıştırma ve imal etmekle görevli uzman şahısların İran'dan İstanbul’a gönderildiği ve uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Yalova’daki ayrıştırma ve çoğaltım merkezi olarak kullanılan çiftlik evine yerleştirerek, uyarıcı madde üretimine başlandığının tespit edilmesi üzerine İstanbul’da 8 farklı adrese düzenlenen operasyonda; 240 kg metamfetamin ele geçirildi. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle Yalova’nın Altınova ilçesinde 2 farklı adrese düzenlenen operasyonda; 1 ton 259 kg sıvı halde metamfetamin, 50 kg kristal halde metamfetamin ve 77 kg ara kimyasal madde ele geçirildi.”

 

Gündem
Bakan Yerlikaya: 'Yüz tanımalı yaka kamera sistemi getirilecek'
Bakan Yerlikaya: 'Yüz tanımalı yaka kamera sistemi getirilecek'
İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı
İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı
SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Bursa'da deprem
AFAD duyurdu: Bursa'da deprem
Sultangazi'de böcek ilacı kabusu: 4'ü çocuk 9 kişi hastanelik oldu
Sultangazi'de böcek ilacı kabusu: 4'ü çocuk 9 kişi hastanelik oldu
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail Bakanı Katz'ın sözlerine tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail Bakanı Katz'ın sözlerine tepki
AYM internet sayfasına erişim sağlandı
AYM internet sayfasına erişim sağlandı