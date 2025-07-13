İstanbul Vezneciler metro istasyonu geçici olarak kapatıldı

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Vezneciler istasyonu geçici olarak işletmeye kapatıldı. Açıklamada, istasyonda yaşanan yolcu kaynaklı bir olay nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

#MetroDuyuru #M2

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Vezneciler istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Vezneciler istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Vezneciler istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir. — Metro İstanbul (@metroistanbul) July 13, 2025

Metro İstanbul’un paylaşımında, “M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Vezneciler istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Vezneciler istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Vezneciler istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, istasyonda gerekli güvenlik ve teknik incelemelerin sürdüğünü belirtti. Seferlerin diğer istasyonlarda planlandığı şekilde devam ettiği aktarıldı.