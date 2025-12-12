İstanbul yakınlarında devasa enerji birikiyor: 'Süper deprem' ihtimali artıyor

New York Times ve Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Tagesspiegel’de yayımlanan yeni bir analizde, Marmara Denizi altındaki Kuzey Anadolu Fayı’nda uzun süredir biriken tektonik gerilimin İstanbul yönüne doğru kaydığını belirterek “süper deprem” riskinin arttığı aktarıldı.

23 Nisan’da Marmara Denizi’nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da geniş kesimlerde hissedilmiş ve bölgedeki sismik endişeleri yeniden gündeme taşımıştı. Depremin merkez üssü kentin yaklaşık 60 kilometre güneybatısında bulunurken, yüzlerce kişi yaralandı. Bu sarsıntı, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde son 60 yılda kaydedilen en güçlü depremlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Bu sessizlik tektonik gerilime işaret ediyor

Bölgedeki tarihsel veriler, fay hattının batı kesiminde 1912 yılında 7,4 büyüklüğünde, doğusunda ise 17 Ağustos 1999’da 18 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği İzmit depremi gibi iki büyük kırılma yaşandığını gösteriyor. Buna karşılık, bu iki segmentin arasında kalan Marmara fay bölümünde 1766’dan bu yana büyük bir deprem meydana gelmedi. Bilim insanları bu uzun sessizliğin, bölgede giderek artan tektonik gerilime işaret ettiğini vurguluyor.

7,4 büyüklüğünde deprem olasılığı güçlü

Tagesspiegel’in aktardığı yeni bilimsel çalışma, Marmara Fayı’nda biriken enerjinin artık kritik seviyeye ulaştığını ve yaklaşık 7,4 büyüklüğünde bir depremin olasılığının “oldukça yüksek” olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre söz konusu gerilim, küçük depremlerle değil, tek bir büyük kırılma ile açığa çıkma eğilimi taşıyor.

Sismologlar, böylesi bir depremin İstanbul ve çevresinde ağır can kayıplarına ve büyük maddi hasara yol açabileceğini belirtiyor. Megakentin yüksek nüfus yoğunluğu, yapı stokunun durumu ve kentsel dönüşümdeki yavaş ilerleme riskleri artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Tehlike artık soyut değil somut

Uzmanlar, meseleyi yalnızca sismolojik değil aynı zamanda toplumsal ve yönetsel bir sorun olarak değerlendiriyor. Depreme hazırlık, afet yönetimi, kentsel dönüşüm, erken uyarı sistemleri ve risk azaltıcı önlemlerin hızlandırılmasının hayati önem taşıdığı ifade ediliyor.

Bilimsel analiz, İstanbul çevresindeki sismik tehdidin “soyut bir ihtimal olmaktan çıkıp giderek yaklaşan somut bir risk” haline geldiğini vurgulayarak uyarılarını yineliyor.