İstanbul Yarı Maratonu’na artık 16 yaş ve üstü katılabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenecek olan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu’na artık 16 yaş ve üstündeki sporcular da katılabilecek.

Spor İstanbul yönetimi, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), Dünya Atletizm Birliği (WA) ve Avrupa Atletizm Birliği (EA) ile yapılan görüşmeler sonucunda, İstanbul Yarı Maratonu’nun 21K kategorisi için de katılım yaş sınırının 16’ya indirilmesini sağladı. Böylece Türkiye’de ilk defa 16 yaş ve üstü insanlar yarı maraton koşabilecek. Bugüne kadar yarı maratonda 18 yaş sınırı bulunuyorken, 16 yaş ve üstündekiler sadece 10K koşabiliyordu.

19. Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, 2021 yılında Türkiye’de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoruna da sahne olmuştu. Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.02’lik derecesiyle rekor kırarak, dünyanın dikkatini İstanbul’a çekmişti.

Avantajlı kayıtta son hafta

Öte yandan Spor İstanbul, 28 Nisan Pazar günü Tarihi Yarımada’da koşulacak olan 19. Türkiye İş Bankası Yarı Maratonu’nun hazırlıklarını ;sürdürüyor. Rekor katılım beklenen yarı maratonda kayıtlar 22 Nisan’da sona erecek. Kayıt ücretlerinde avantajlı dönemden faydalanmak isteyen katılımcıların ise 11 Mart Pazartesi gününe kadar istanbulyarimaratonu.com web sitesinden başvuru yapması gerekiyor.