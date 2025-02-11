  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'a beklenen kar geldi: Bazı ilçeler beyaza büründü (Video)
Takip Et

İstanbul'a beklenen kar geldi: Bazı ilçeler beyaza büründü (Video)

İstanbul'da Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'a beklenen kar geldi: Bazı ilçeler beyaza büründü (Video)
Takip Et

Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Sultangazi’de araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu.

E-5 Karayolu ve Arnavutköy’de etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi.

Gündem
Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Türkler ikinci vatandaşlıkta dünyada ilk üçte: Vize sorunları talepleri artırıyor
Türkler ikinci vatandaşlıkta dünyada ilk üçte!
TESK’ten sahte alkol denetimi çağrısı! Palandöken: Meslek odaları acilen devreye sokulmalı
Bendevi Palandöken: Denetimlerde meslek odaları acilen devreye sokulmalı
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: Trafik yoğun (Video)
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: Trafik yoğun (Video)
Afyonkarahisar’daki fabrika yangını 13 saat sonra kontrol altına alındı
Afyonkarahisar’daki fabrika yangını 13 saat sonra kontrol altına alındı