İstanbul'a beklenen kar geldi: Bazı ilçeler beyaza büründü (Video)
İstanbul'da Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
AA
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Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.
Sultangazi’de araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu.
E-5 Karayolu ve Arnavutköy’de etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi.
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