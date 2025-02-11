İstanbul'a beklenen kar geldi: Bazı ilçeler beyaza büründü (Video)

Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Sultangazi’de araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu.

E-5 Karayolu ve Arnavutköy’de etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi.