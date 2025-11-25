  1. Ekonomim
İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, havadan dron ile görüntülendi. Görüş mesafesini yer yer düşüren ve Boğaz trafiğinde zaman zaman aksamalara neden olan sis bulutlarıyla kent adeta beyaza büründü.

İstanbul'a beyaz örtü: Boğaz'ı sis kapladı
İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran sis, özellikle Boğaz hattına yoğun şekilde hakim oldu.

Şehrin iki yakası adeta sis bulutları arasında kaybolurken, görüş mesafesi ise hem kara hem de deniz trafiğinde büyük ölçüde azaldı.

İstanbul'a beyaz örtü: Boğaz'ı sis kapladı - Resim : 1

Şehrin birçok noktasında etkili olan sis bulutları nedeniyle kıyı şeridinde siluetler görünmez hâle geldi.

İstanbul'a beyaz örtü: Boğaz'ı sis kapladı - Resim : 2

Yoğun sis sabah saatlerinden itibaren yer yer etkisini sürdürürken, havadan dron ile çekilen görüntüler ise İstanbul Boğazı'nda kartpostallık manzaralar oluşturdu.

