İstanbul'a gelen uçak arızalandı! İniş yapamadı
AJet Havayolları'na ait Antalya-İstanbul seferini yapan uçak iniş için alçalırken hidrolik arızası yaşadı. Pilot, havada bir tur daha atmak zorunda kaldı.
Ajet Havayolları'nın Antalya'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket eden Boeing-737 tipi uçağında alçaldığı sırada hidrolik arızası meydana geldi.
Havada tur attı
Arızayı fark eden pilot Hava Trafik Kontrolörüyle irtibata geçerek durumu bildirdi. TC-JFH kuyruk tescilli uçak, arıza nedeniyle havada bir süre tur attı. Olumsuz bir duruma karşı Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri pistte hazır bekletildi.
O anlar telsiz konuşmalarına yansıdı
Gerekli kontrollerin ardından uçak, sabah saat 08.57'de inişini sorunsuz gerçekleştirdi. O anlar pilotla kule arasındaki telsiz konuşmalarına yansıdı.
Pilot: Bilgi paylaşmak istiyorum. Hidrolik arızamız var şuanda. Yüksek süratle yaklaşma olacak. Kuleye de bilgi verirseniz
Kontrolör: Teşekkür ediyorum bilgi veriyoruz.