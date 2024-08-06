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İstanbul'a gelen uçak arızalandı! İniş yapamadı

AJet Havayolları'na ait Antalya-İstanbul seferini yapan uçak iniş için alçalırken hidrolik arızası yaşadı. Pilot, havada bir tur daha atmak zorunda kaldı.

Haber Merkezi
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İstanbul'a gelen uçak arızalandı! İniş yapamadı
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Ajet Havayolları'nın Antalya'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket eden Boeing-737 tipi uçağında alçaldığı sırada hidrolik arızası meydana geldi.

Havada tur attı

Arızayı fark eden pilot Hava Trafik Kontrolörüyle irtibata geçerek durumu bildirdi. TC-JFH kuyruk tescilli uçak, arıza nedeniyle havada bir süre tur attı. Olumsuz bir duruma karşı Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri pistte hazır bekletildi.

O anlar telsiz konuşmalarına yansıdı

Gerekli kontrollerin ardından uçak, sabah saat 08.57'de inişini sorunsuz gerçekleştirdi. O anlar pilotla kule arasındaki telsiz konuşmalarına yansıdı.

Pilot: Bilgi paylaşmak istiyorum. Hidrolik arızamız var şuanda. Yüksek süratle yaklaşma olacak. Kuleye de bilgi verirseniz

Kontrolör: Teşekkür ediyorum bilgi veriyoruz.

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