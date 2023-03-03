İstanbul'a getirilen depremzedelerin tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 16 bin 403 hastadan 15 bin 265'i taburcu edilirken, 1138'inin tedavisi devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Ambulanslarla havalimanlarından alınan yaralılar, tedavileri için kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.

Bugüne kadar kente getirilen 16 bin 403 hastadan 15 bin 265'i taburcu edilirken 1138 depremzedenin tedavisi sürüyor.