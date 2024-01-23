İstanbul'a kar yağacak mı? Hava durumu son dakika tahminleri

Sıcaklıkların düşmesiye birlikte kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkisini sürdürecek. İstanbul'a kar yağacak mı merakla bekleniyor. İşte haberin devamı..

Türkiye'de son haftalarda soğuk havalar etkisini sürdürmekte devam ediyor. Bazı illerde kar yağışı beklenirken bazı illerde soğuk hava etkili olacak. Güneydoğu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak beklenirken, Akdeniz İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki 5 gün içerisinde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. 25 Ocak Perşembe, 26 Ocak Cuma ve 27 Ocak Cumartesi il genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.