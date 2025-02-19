İstanbul'a kar yağışı başladı: Trafik felç oldu

İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatırken, kent genelinde trafik yoğunluğu yükseldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak geniş bir alana yayıldı.

Trafik akışında aksama

Özellikle Avrupa Yakası’nın kuzey bölgelerinde etkili olan kar yağışı, şehir merkezinde de kendini göstererek birçok noktayı beyaza bürüdü. Ana arterlerdeki kar birikintileri ve kaygan zemin, sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik akışında aksamalara yol açtı.

Bazı sürücüler yolda ilerlemekte zorlanırken, bazıları kayganlaşan zeminde araçlarını kontrol etmekte güçlük çekti. Hasdal Yolu’nda yoğun yağış nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerken, Beykoz Riva yolunda da benzer manzaralar yaşandı. Sultangazi ve Arnavutköy gibi kar yağışının etkisini artırdığı bölgelerde görüş mesafesi düştü, bu da sürücüler için ek zorluklar yarattı. İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu hissedilir derecede arttı. Saat 15.45 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 70’in üzerine çıktı.