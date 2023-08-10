İstanbul'a kuraklık uyarısı

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluğu yüzde 35’e düşerken, uzmanlar kuraklığa karşı uyarılarda bulunuyor.

2014 yılının ardından barajlardaki en düşük seviyenin yaşandığı İstanbul'da, gözler Melen ve Sakarya Nehri'ne çevrilmiş durumda. Sonbahar döneminin kurak geçmesi durumunda Melen Çayı'ndan temin edilen suyun kasım ayı itibarıyla İstanbul için yetersiz kalacağı gündeme gelirken, uzmanlar ise böyle bir durumda son çare olarak kirliliği tescilli olan Sakarya Nehri'nin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

İstanbul'a İSKİ tarafından günde ortalama 3 milyon metreküp su verilirken, bu miktarın 2 milyon metreküplük kısmı Avrupa Yakası'nda tüketiliyor. Halihazırda ise Ömerli ve Darlık barajları dışındaki barajlar neredeyse kuruma noktasına gelirken; Büyükçekmece Barajındaki doluluk yüzde 16, Alibey Barajında yüzde 17, Sazlıdere'de yüzde 19 ve Terkos'ta yüzde 22 seviyesine gerilemiş durumda. Pabuçdere ile Kazandere'deki doluluk ise yüzde 10' seviyesinin altına inmiş durumda.

Uzmanların son çare olarak devreye alınacağını söyledikleri Sakarya Nehri'nin ise oldukça kirli olduğu belirtiliyor. Sakarya Nehri'nde en önemli ölçüm çalışması sayılan Kalite İzleme çalışmasında örnekler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mobil Su ve Atık Su Laboratuvarında incelenmiş, numunelerin azot, fekal koliform, KOİ, serbest klor, oksijen doygunluğu, amonyum azotu, nitrit azotu, toplam fosfor açısından 3 ve 4. sınıf su kaynağı olduğu saptanmıştı. Benzer şekilde, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin hazırladığı Sakarya Nehri’ne ilişkin raporda da, su kalitesinin çok kirlenmiş veya kirlenmiş kategorisinde olduğu belirtilenmişti.

İstanbul'u bekleyen susuzluk riskine karşı, 'haberglobal.com.tr'nin sorularını yanıtlayan DSİ eski yöneticisi ve Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız ise Melen Nehri'nden çekilen su miktarının yaz aylarında bir miktar düştüğünü ve ilave bir kaynağın devreye alınmış olabileceğini öne sürdü. "Bu kaynağın Sakarya Nehri olması ihtimal dahilinde." diyen Yıldız, "Kuraklık birkaç ay daha devam ederse mecburen Sakarya Nehri'nden su pompalanmaya başlanır." dedi.

İstanbul için asıl sorunun su kalitesinde yaşanacağını da söyleyen Yıldız, "Eylül ve Ekim aylarının kurak geçmesi durumunda Melen Nehri'nin de debisi düşeceğinden, Avrupa Yakası'na kasım ayından itibaren su verilemez. Acilen su talebi yönetimine geçilmesi gerekir." diye konuştu.