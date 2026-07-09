İstanbul'a sel ve dolu alarmı: Balkanlar'dan geldi, kritik saat açıklandı

Türkiye, günlerdir etkisini sürdüren bunaltıcı sıcakların ardından bugün Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girdi. Meteoroloji, kuvvetli sağanak ve fırtına beklentisi nedeniyle Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yayımlarken, sistemin birçok ilde günlük yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıya göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Su baskınlarına dikkat çağrısı

Ayrıca Meteoroloji, yağışların öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakası'nda olacağını bildirip ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Akom'dan kritik uyarı

AKOM da megakent için uyarı yayımladı. Yağışların öğle saatlerine doğru il genelinde etkisini artıcağını açıklayan AKOM, saat 18.00'e kadar aralıklarla kuvvetli olacağını duyurdu.

Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı; diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.