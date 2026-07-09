İstanbul'a sel ve dolu alarmı: Balkanlar'dan geldi, kritik saat açıklandı
Balkanlar üzerinden gelen kuvvetli yağış sistemi Türkiye'ye Trakya'dan giriş yaptı. Etkisini göstermeye başlayan sistemin, başta Trakya olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış, yer yer dolu ve kuvvetli rüzgâra neden olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul dahil 5 il için sarı kod verirken AKOM ise İstanbul'dan Avrupa Yakası için saat vererek uyarıda bulundu.
Türkiye, günlerdir etkisini sürdüren bunaltıcı sıcakların ardından bugün Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girdi. Meteoroloji, kuvvetli sağanak ve fırtına beklentisi nedeniyle Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yayımlarken, sistemin birçok ilde günlük yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Meteoroloji il il uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıya göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Su baskınlarına dikkat çağrısı
Ayrıca Meteoroloji, yağışların öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakası'nda olacağını bildirip ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Akom'dan kritik uyarı
AKOM da megakent için uyarı yayımladı. Yağışların öğle saatlerine doğru il genelinde etkisini artıcağını açıklayan AKOM, saat 18.00'e kadar aralıklarla kuvvetli olacağını duyurdu.
Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının; Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı; diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.