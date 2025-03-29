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İstanbul'a sevk edilecekti! Tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işyerinde 27 ton 800 litre etil alkol ele geçirdi. Alkolün Çorlu'dan İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.

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İstanbul'a sevk edilecekti! Tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi
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Tekirdağ'da, bir iş yeri ile kamyonette yapılan aramada 27 ton 800 litre etil alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesindeki işletmeden İstanbul’a kaçak etil alkol sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

27 ton 800 litre etil alkol ele geçirildi

Ekipler, şüpheli aracı yol kontrol noktasında durdurdu. Alınan karar doğrultusunda kamyonette ve üretim yerinde arama yaptı. Aramalarda 27 ton 800 litre etil alkol ele geçirildi.

Malzemelere el konuldu

Ruhsatsız çalıştırıldığı tespit edilen iş yerinde etil alkol üretiminde kullanılan malzemelere el konuldu. İşletmede çalıştırıldığı öne sürülen yabancı uyruklu, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

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