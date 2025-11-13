İstanbul'a tatile gelen aile zehirlendi: Üç ve altı yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Almanya Hamburg'dan İstanbul’a tatil için gelen 4 kişilik bir ailenin gezisi büyük bir trajediye dönüştü. 11 Kasım’da kente gelen aile, Fatih’te bir otelde konakladıktan sonra gezmek için Ortaköy’e gitti. Burada önce bir seyyar satıcıdan midye ve kumpir yedikleri aktarıldı.

Küçük çocuklar kurtarılamadı

Ekol TV muhabiri Gizem Gündoğdu'nun haberine göre otele döndüklerinde üç yaşındaki Masal Böcek ve altı yaşındaki abisi Kadir Böcek’in mide bulantısı şikayeti başladı.

Ertesi sabah aile hastaneye başvurdu; iki çocuk Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek burada tedavi altına alındı.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen çocuklar akşam saatlerinde yeniden fenalaştı. Küçük Masal’ın hareketsiz yattığını fark eden anne, hemen 112 Acil Servis’i aradı.

Kumpir ve midye yemişlerdi

Ailenin fertleri yeniden farklı hastanelere götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Masal ve Kadir isimli kardeşler hayatını kaybetti. Anne ve babanın ise tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

Ailenin, Ortaköy’de kumpir ve midye yediği öne sürülürken, zehirlenme nedeni araştırılıyor.