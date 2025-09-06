İstanbul'a yağmur geldi, sıcaklık düştü (Video)

  1. Ekonomim
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da yağış etkili oluyor. Yağışlı hava bazı yerlerde trafiği olumsuz etkiledi. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 09.35 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçüldü.

Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan yağışla sıcaklıklarda düşüş yaşandı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı yerlerde ve çatı altlarında yağışın durmasını bekledi.

Toplu taşımayı kullananlar ise duraklarda ve iskelelerde yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı kişiler başlarına tuttukları giysi ve çantalarıyla yağmurdan korunurken, Galata Köprüsü'nde yağışa rağmen balık tutan vatandaşlar dikkati çekti.

Yağışlı hava bazı yerlerde trafiği olumsuz etkiledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası yönünde ve TEM Otoyolu Dudullu Kavşağı'nda trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 09.35 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçüldü.

