İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: Proje bakanlığa devredildi
İstanbul'da yapımı planlanan Ümraniye-Kavacık-Beykoz Arası Raylı Sistem Hattı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar"da değişikliğe gidildi.
Karar kapsamında, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'nın ek 1'inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine "Ümraniye, Kavacık, Beykoz Arası Raylı Sistem Hattı" eklendi.
Söz konusu hat projesinin yapım ve tamamlanma süreçleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek.