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İstanbul'a yeni tramvay hattı projesine onay çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Üsküdar-Kadıköy-Maltepe arasında 21 kilometrelik yeni tramvay hattı için ÇED süreci tamamlandı. İstanbul Valiliği’nden "ÇED Gerekli Değildir" onayı çıktı. 33 duraktan oluşacak hattın yapımına bu yıl başlanıp 3 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Haber Merkezi
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İstanbul'a yeni tramvay hattı projesine onay çıktı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Üsküdar-Kadıköy-Maltepe’yi birbirine bağlayacak olan 21 kilometrelik yeni tramvay hattı için İstanbul Valiliği’ne yaptığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu sonuçlandı. Tramvay projesi için “ÇED Gerekli Değildir” kararı verildi.

3 yılda tamamlanması bekleniyor

3 yılda tamamlanması öngörülen tramvay hattının proje bedeli, 8 milyar 45 milyon 647 bin 428 TL olarak hesaplandı. İskelelerin arkasındaki “Rıhtım Meydanı”, otobüs duraklarından arındırılacak.

Süreç 18 Ekim'de başladı

İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı, İstanbul’un Anadolu yakasındaki raylı sistem ağını tamamlayacak olan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı için İstanbul Valiliği’ne ÇED başvurusunda bulunmuştu. ÇED ile ilgili süreç 18 Ekim tarihinde başlamıştı.

33 duraktan oluşacak

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre “Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı”, 21 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacak. Gerekli izinler alınarak bu yıl içinde yapımına başlanacak olan hattın, 3 yılda tamamlanması ve 2027 yılında işletmeye alınması öngörülüyor.

Proje bedeli 8 milyar TL

Proje bedelinin 8 milyar 45 milyon 647 bin 428 TL olacağı öngörülen yeni tramvay hattı ile ilgili olarak, tanıtım dosyasında şu değerlendirme yapıldı:

“Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı’nın geçtiği koridor mevcut durumda otobüs ve minibüs hatları ile hizmet verilen toplu taşıma yolculuk taleplerinin yoğun olduğu bir ulaşım koridorudur. Tramvay koridoru boyunca yapılacak olan cadde düzenlemesiyle araç yoğunluğunun ortadan kaldırılarak, yaya kullanımı öncelikli, insan odaklı, çevreci ve sürdürülebilir bir cadde tasarımı hedeflenmiştir. Bu çerçevede Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı Projesi, sadece bir raylı sistem projesi olmayıp cadde bütününde bir düzenlemeyi hedeflemektedir.”

Yeni tramvay hattı için açılış yılında 55 aracın satın alınması gerektiği vurgulanan raporda, tramvay araçlarının ihaleye çıkıldıktan 18 ay sonra gelebileceğine dikkat çekildi. Hattın inşaatına “ÇED Gerekli Değildir Belgesi” ve diğer tüm izinlerin alınmasından sonra başlanacak.

Kadıköy Rıhtım Meydanı, duraklardan arındırılacak

Tramvay hattının geçeceği Kadıköy Rıhtım Meydanı’nın İETT duraklarından arındırılacağı, güzergah üzerindeki bazı ağaçların taşınacağı belirtilen raporda daha sonra şöyle denildi:

“Kazı işlemleri, istasyonların oluşturulması vb. işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte en son rayların döşenmesi işlemine geçilecektir. Tramvay araçları satın alınacak olup satın alma işlemleri tamamlandıktan sonra deneme sürüşlerine başlanacaktır.”

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