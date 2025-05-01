İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Kadıköy ve Kartal'da binlerce kişi toplandı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla binlerce kişi kutlamalara izin verilen Kartal ve Kadıköy'de toplandı. Sabah erken saatlerde bazı sendikaların temsilcileri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakarak '1 Mayıs'ı kutlamaya başladı.

İşçiler Kazancı Yokuşu'nda

Gümüşsuyu Caddesi'nde toplanan TÜRK-İŞ üyeleri, sloganlar atarak Kazancı Yokuşu'na geldi.

Buraya, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakan grup, daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Gruptakiler anıtın önünde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

81 ile yüzbinlerce kişi alanlarda 1 Mayıs'ı kutluyor

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, sendika olarak 81 ilde 1 Mayıs'ı kutladıklarını belirtti.

Emeğin değersizleştirildiğini ifade eden Irgat, özel sektör çalışanlarının Anayasa'da yer alan sendikal haklarını kullanamadıklarını söyledi.

Irgat, geçim şartlarının zorluğu ve örgütsüzlüğe karşı mücadele için alanlarda olduklarının altını çizdi.

1 Mayıs'ın sembol mekanı Taksim'in 1 Mayıs'a açılması talep edildi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Konfederasyonun Genel Başkanı Orhan Yıldırım, insanca yaşamak için gereken ne varsa tüm emekçiler olarak birleşmeye, mücadeleye, dayanışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yıldırım, Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına açılması taleplerini dile getirdi.

Kazancı Yokuşu'nda 1977'de hayatını kaybedenler anıldı

Grup daha sonra sloganlar eşliğinde Kazancı Yokuşu'na giderek, 1 Mayıs 1977'de burada hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı.

"Emeği ve alın teriyle geçinenlerin mücadelesi sürüyor"

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN) üyeleri, protesto amacıyla arkaları dönük şekilde ve düdük çalarak Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yürüdü. Grup, anıta çelenk bıraktıktan sonra Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.

Gruptakiler, Taksim Meydanı'nda görev yapan basın mensupları ve polis ekiplerine karanfil vererek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

HAK-SEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, emeği ve alın teriyle geçinen, evine helal lokma götüren tüm kesimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını söyledi.

Çivi, kamu çalışanlarının yıllardır kamu hizmetlerini yurdun en ücra köşelerine götürdüklerini, buna karşılık mali ve sosyal haklarında her geçen gün kayıplara uğradıklarını, hayat şartlarının daha da zorlaştığını kaydetti.

Hak ve emek mücadelesine devam edeceklerini vurgulayan Çivi, Gazze'de zulme, soykırıma uğrayan Müslümanların da bu zulümden bir an önce kurtulması için uluslararası çağrılarını yineledi.

Özgürlük, refah, büyüme mesajları verildi

Enerji İşçileri Sendikası temsilcileri, Gümüşsuyu Caddesi'nden Kazancı Yokuşu'na gelerek karanfil bıraktıktan sonra anıta çelenk sundu.

Sendikanın Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, tüm emek camiası için yeni özgürlüklerin, refahın, büyüme ve gelişmenin kapılarının açıldığı, hep birlikte aydınlık yarınların inşa edileceği Türkiye Yüzyılı'nda bir milat olmasını diledi.

Maskeli sendikalar dikkat çekti

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) temsilcileri, yüzlerinde ağız kısmı kapalı maskeyle gelerek Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü temsil açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Anıta çelenk sunup Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) üyeleri adına İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Harun Uslubaş, açıklama yaptı.

Nakliyat-İş Sendikası üyeler Saraçhane'de toplandı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Saraçhane'de bir araya geldi.

Grup, burada basın açıklaması yaptı.

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) Genel Başkan Yardımcısı ve Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "1 Mayıs kapitalizme karşı işçi sınıfının daha insanca yaşayabileceği bir ücret ve insan olmaya yakışır çalışma koşullarımızın mücadelesinden doğmuştur. Tam 135 yıldan beri dünyanın tüm bölgelerinde, İslam coğrafyasında, Latin Amerika’da, Avrupa’da, Afrika’da 1 Mayıs’lar işçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır." dedi.

Kadıköy'de 1 Mayıs kutlaması

Sabah saatlerinden itibaren güvenlik önlemlerinin alındığı Kadıköy'de, belirlenen kontrol noktalarında gelenlerin üst araması yapılarak alana alınıyor.

Beşiktaş'ta gözaltılar var

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup, taşıdıkları çeşitli pankartlar ve flamalarla sloganlar atarak Beşiktaş'ın ara sokaklarından Barbaros Bulvarı'na çıkmak istedi.

Çevik kuvvet ekipleri, bulvara çıkışlarına izin vermediği gruba müdahalede bulundu. Bu sırada taşkınlık yapan bazı kişiler gözaltına alınırken, ara sokaklardan bulvara çıkarak Taksim'e yürümek isteyen gruba da izin verilmedi. Gözaltına alınanlar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bakan Yerlikaya: 79 şehirde 127 açık hava toplantısına izin verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs için 79 şehirde 127 açık hava toplantısı müracaatında bulunulduğunu bildirdi. Bakan Yerlikaya, bu başvuruların tamamına izin verdiğini kaydetti.

Mecidiyeköy'de polis müdahalesi

Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen bir grup, polis tarafından engellendi. Ellerinde karanfillerle polis barikatının önüne gelen gruptakiler oturma eylemi yaptı. Polis çevredekileri uzaklaştırmaya çalışırken, gruptakilerden bazı kişiler gözaltına alındı.

TÜRK-İŞ Kartal'da toplandı

TÜRK-İş, 1 Mayıs'ı bu yıl Kartal'da kutluyor. Çok sayıda işçi, sabah saatlerinden itibaren kutlamaların yapılacağı meydana akın etti.