İstanbul'da 100 milyar liralık altın vurgunu: 21 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı biçimde suiistimal eden şüphelilerin, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin yetkilisi olduğu şirketler ile bağlantılı diğer şirketler tarafından 2023-2024 yılları arasında 'Dahilde İşleme Rejimi' kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen, bu altın ve gümüşün büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı belirlendi.

100 milyar liralık kamu zararı

Öte yandan, örgütlü şekilde yasa dışı eylemler yürüttükleri tespit edilen şirket yetkililerinin, ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandıkları, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha ya da imitasyon altınla değiştirerek teslim ettikleri, bu yolla haksız kazanç sağladıkları ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına neden oldukları anlaşıldı. Soruşturma kapsamında suç örgütüne yönelik; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Suç Örgütüne Üye Olma', 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık', '1211 sayılı T.C.M.B. Kanunu ve bunun tebliğlerine muhalefet', '4749 sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' ve '1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet' suçlarından toplam 23 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

21 şüpheli gözaltında

Gerçekleştirilen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.