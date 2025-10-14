  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul’da 1.3 milyarlık POS vurgunu: 60 şüpheli gözaltına alındı
Takip Et

İstanbul’da 1.3 milyarlık POS vurgunu: 60 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Dağ Grup şirketi altında suç örgütü faaliyeti göstererek 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri ve gelirleri çeşitli yöntemlerle akladıkları iddiasıyla 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul’da 1.3 milyarlık POS vurgunu: 60 şüpheli gözaltına alındı
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, Fatih Laleli'deki Dağ Grup şirketi ve şahıslara yönelik "terörizmin finansmanının önlenmesi", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. maddesine muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, MASAK ve BDDK raporları ile gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve diğer delillere göre 60 şüphelinin başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldığı tespit edildi.

Yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını POS cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanan şüphelilerin, 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlendi.

Söz konusu paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı ve suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı anlaşıldı.

255 taşınmaz, 60 araca el konuldu

Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçlerince şüphelilerin yakalanması, iş yerleri ve ikametlerinde arama yapılması, suçta kullanılan dijital materyallere ve belge niteliğindeki delillere el konulmasına yönelik işlemleri devam ediyor.

Bu arada savcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğince, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına da el konuldu.​​​​​​​

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücrette zam senaryoları...2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücrette zam senaryoları...Ekonomi
Rüşvet soruşturması: Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandıRüşvet soruşturması: Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandıGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Faili meçhul cinayetler aydınlatıldı! 10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyası çözüldüFaili meçhul cinayetler aydınlatıldı! 10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyası çözüldüGündem

 

Gündem
MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Kurucu önderin açıklaması bize göre esastır
SON DAKİKA...
CHP’li Ateş, işletmelerin batık kredi sorununa dikkat çekti
CHP’li Ateş, işletmelerin batık kredi sorununa dikkat çekti
Sabaha karşı cezaevinden çıkan CHP İzmir İl Başkanı'nın tahliyesine itiraz edildi
CHP İzmir İl Başkanı'nın tahliyesine itiraz edildi
Güney Kore açıkladı, Adanalılar endişelendi (Video)
Güney Kore açıkladı, Adanalılar endişelendi
Terörsüz Türkiye düzenlemesi: Silah bırakana ceza yok, af gündemde değil
Terörsüz Türkiye düzenlemesi: Silah bırakana ceza yok, af gündemde değil
AYM, TFF'nin yayın engelleme yetkisini iptal etti
AYM, TFF'nin yayın engelleme yetkisini iptal etti