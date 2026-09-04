İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutta ilk teslimatlar eylülde

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da hayata geçirilen 15 bin kiralık sosyal konut uygulamasında ilk aşamaya gelindiğini duyurdu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin 81 ilde sürdüğünü belirten Kurum, İstanbul'da kira fiyatlarını düşürmek ve dar gelirli vatandaşları desteklemek amacıyla ilk kez 15 bin kiralık sosyal konut projesinin hayata geçirildiğini vurguladı.

Başvuru şartları gelecek hafta açıklanacak

Projede sona yaklaşıldığını belirten Kurum, başvuru şartları ve detayların Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelecek hafta kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

Konutların bir kısmının tamamlandığını belirten Kurum, eylül ayı içinde ilk teslimatların İstanbullu vatandaşlara yapılacağını söyledi.

Kurum, projenin hem kentsel dönüşüme hem de kira enflasyonunun aşağı çekilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.