  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul’da 15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz olacak
Takip Et

İstanbul’da 15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz olacak

15 Temmuz’da İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz olacak. İBB’nin kararıyla kent genelinde metrodan vapura tüm ulaşım araçlarında geçerli olacak uygulamadan yararlanmak için kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanılması gerekecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul’da 15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz olacak
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce, 15 Temmuz'da kent genelindeki toplu ulaşım ücretsiz olacak. Uygulama, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile tüm toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak. 

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla kent genelindeki toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek. 15 Temmuz Salı günü boyunca geçerli olacak uygulamayla birlikte, İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden seyahat edebilecek.

Ücretsiz ulaşım hakkı, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarında geçerli olacak.

Yetkililer, vatandaşların ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabilmesi için kişiselleştirilmiş İstanbulkart’larını kullanmaları gerektiğini hatırlattı.

Türkiye’de araç sayısı 31,7 milyona çıktıTürkiye’de araç sayısı 31,7 milyona çıktıGündem
Antalya'da toplu ulaşım 15 Temmuz’da ücretsizAntalya'da toplu ulaşım araçları 15 Temmuz’da ücretsiz hizmet verecekEkonomi
Gündem
İBB Meclisi'nde gerilim: Ne yapacaksınız, beni tutuklatacak mısınız?
İBB Meclisi'nde gerilim: Ne yapacaksınız, beni tutuklatacak mısınız?
Edirne'de 23 yaşındaki hemşire nöbet esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Edirne'de 23 yaşındaki hemşire nöbet esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Fidan, "Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı"ya katılacak
Dışişleri Bakanı Fidan, "Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı"ya katılacak
Adalet Bakanı Tunç: FETÖ ile mücadele bitmedi, teyakkuz kesintisiz sürecek
Adalet Bakanı Tunç: FETÖ ile mücadele bitmedi, teyakkuz kesintisiz sürecek
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Öcalan'a af çağrısı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Öcalan'a af çağrısı
Aliyev: Türkiye, FETÖ'nün darbe girişiminden daha da güçlenerek çıktı
Aliyev: Türkiye, FETÖ'nün darbe girişiminden daha da güçlenerek çıktı