İstanbul'da 15 trilyon dolarlık toplantı!

Türkiye’deki yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen Yatırım Danışma Komitesi Toplantısı, bu yıl İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapıldı.

Toplantıya dünyanın önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı. Söz konusu 35 şirketin toplam büyüklükleri yaklaşık 15 trilyon doları buluyor.

Hangi firma temsilcileri katıldı?

Toplantıda katılan firmalar ve şirket temsilcileri şöyle:

Acronis – Bulat Valeev, Türkiye ve MENA Kamu İlişkileri Bölge Direktörü

Airbus – Johan Pelissier, Avrupa Bölgesi Başkanı

Alibaba Cloud – Eric Wan, Alibaba Cloud Uluslararası Başkan Yardımcısı ve Orta Doğu, Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü

Amadeus – Maher Koubaa, İcra Başkan Yardımcısı ve EMEA Başkanı

Amazon Web Services – Madhavi Reddy (Maddy), MENAT Bölgesi Genel Müdürü

Apple – Ali Khanafer, Avrasya ve Afrika Kamu Politikası Kıdemli Direktörü

BSH – Gökhan Sığın, Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su

Cisco – Zeynep Didem Duru, Genel Müdür, TRC (Türkiye, Romanya, BDT) Bölgesi

Citigroup – Emre Karter, Orta Asya ve Transkafkasya Başkanı

CMA CGM Group – Joseph Dakkak, Levant Bölgesi CEO ve İcra Komitesi Üyesi

DHL Group – Marcia Yor Ing Lin, Kurumsal Finanstan Sorumlu İcra Başkan Yardımcısı

Edgenex / Damac Digital – Colin McNally, Kıdemli Başkan Yardımcısı (SVP)

Enercon GmbH – Heiko B. Juritz, Operasyondan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (Chief Operating Officer)

Equinix – Aslı Güreşcier, EMEA Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Başkan Yardımcısı

General Atlantic – Melis Kâhya Akar, EMEA Tüketici Sektörü Başkanı

Huawei – Tonny Bao, Global Kamu İlişkileri Başkanı ve Huawei Başkan Yardımcısı

Kaspersky – Inna Nazarova, Uluslararası Kurumsal Satışlar Başkan Yardımcısı

Kaspi – David Ferguson, Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Khazna Data Centers – Mehmet Han Şişik, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya Başkanı

Marubeni Corporation – Toshiaki Hato, Orta Doğu & Orta Asya Bölge CEO’su

Microsoft – Kristina Tikhonova, Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü

MSC Group – Hasan Piroğlu, MSC Group Türkiye CEO’su

Novartis – Rania Ashraf, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Kamu İlişkileri İcra Direktörü

Ofi – Mallikarjuna Kumaraswamy, Kıdemli Başkan Yardımcısı

Sanofi S.A. – Ali Cem Öztürk, Avrasya Bölgesi MCO Lideri

Sany Renewable Energy – Qin Peixin, Bölge Başkanı

SAP – Gökhan Nalbantoğlu, SAP Global Başkan Yardımcısı (Global VP)

Schneider Electric – İsmail Yamangil, Türkiye ve Orta Asya Küme Başkanı ve CEO’su

Toyota – Yoshihiro Nakata, Toyota Avrupa Başkanı ve CEO

Trendyol Group – Çağlayan Çetin, President of Trendyol Group

Unitree Robotics – Zhang Min, Avrupa Bölge Direktörü

X / xAI – Jill O’Brien, Avrupa ve Afrika Kıdemli Direktörü

Yandex – Alexander Popovskiy, Yandex International Search CEO’su

ZF Friedrichshafen – Fabian Schlegel, ZF Group EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı

ZTE Corporation – Peng Aiguang, ZTE Corporation Kıdemli Başkan Yardımcısı (SVP) ve ZTE Avrupa ile Amerika Bölgeleri Başkanı

Yılmaz'dan enflasyon mesajı: 42 puan düşürdük

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantı açılışında bir konuşma yaptı.

Yılmaz konuşmasında şunları kaydetti: "Orta Vadeli Program’da, sıkı para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kalıcı şekilde düşürürken büyüme potansiyelimizi de yapısal dönüşüm adımlarıyla kademeli bir şekilde yukarıya çeken bir yol haritası çiziyoruz.

Haziran 2024’ten bu yana kesintisiz bir dezenflasyon süreciyle enflasyonu 42 puanın üzerinde düşürdük. Hedefimiz kararlı mücadelemizi sürdürerek 2027 ve sonrasında tek haneli seviyelerle enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek.

2024 yılında ekonomimiz yüzde 3,3 büyüdü ve 2025’te de aynı oranı koruyacağız. Dezenflasyon süreci ilerledikçe ve yapısal dönüşümler hayata geçtikçe büyümenin kademeli olarak verimliliğe dayalı olarak güçleneceğini öngörüyoruz."