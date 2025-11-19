  1. Ekonomim
İstanbul'da 2 şüpheli zehirlenme olayı: Genç adam hayatını kaybetti

Böcek ailesinin zehirlenme sonucu yaşamını yitirmesinin yankısı sürerken Almanya'dan gelen Gürhan Takıl'ın Fatih'te otelde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Hollanda'dan gelen iki kardeş de mide rahatsızlığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da 2 şüpheli zehirlenme olayı: Genç adam hayatını kaybetti
Almanya'dan fuar için pazartesi günü Türkiye'ye gelen Gürhan Takıl, sabaha karşı Fatih'te kaldığı otelde rahatsızlandı. Nefes darlığı ve terleme şikayeti bulunan Takıl, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa süre sonra da hayatını kaybetti. Ölen adamın, otelde çay içtiği, Süleymaniye Camii yakınında da fasulye pilav ve et sote yediği anlaşıldı.

Otel sahibinin beyanına göreyse, söz konusu otelde en son ilaçlama 1 yıl önce yapılmıştı. Takil'in ölümüyle ilgili olarak doktorlar kalp krizi teşhisinde bulundu. Takıl’ın ölüm nedeni Adlı Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.

İki kardeş hastaneye kaldırıldı

Öte yandan Fatih'teki bir diğer vakada da bu kez zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılanlar Hollanda'dan pazartesi günü Türkiye'ye gelen iki kardeş... 29 yaşındaki Sadegül Onur ve 16 yaşındaki kardeşi Emine Onur, Fatih'te kaldıkları otelde öğle saatlerinde rahatsızlandı. İki kardeş, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Polise verdikleri ifadede, kavurma, tavuk burger, işkembe çorbası, midye, cağ kebabı, tatlı ve cips yediklerini söylediler. Sadegül Onur'un tedavisinin ardından taburcu olduğu, kardeşinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Her iki olayla ilgili de incelemeler sürüyor. Kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi

