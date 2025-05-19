Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlunun 20 milyon TL'lik aracı yolda küle döndü (Video)

Olay, Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ferrari marka 34 CAA 08 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Otomobille ilerleyen sürücü Celal Alaz Adalı, motor bölümünden alevler yükselen aracını yan yolda durdurdu. İddiaya göre, 20 milyon lira değerindeki aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Ancak kısa süre sonra araçta patlama meydana geldi. Sürücü Adalı'nın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken lüks otomobil küle döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.