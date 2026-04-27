İstanbul’da 2025 yargı raporu: 954 bin dosya sonuçlandı

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi ile Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nin yanı sıra Adalar, Bakırköy, Beykoz, Büyükçekmece, Çatalca, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Silivri, Şile ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin bulunduğu kentte, kalabalık nüfusun da etkisiyle geçen yıl yargı faaliyetleri yoğun bir şekilde devam etti.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Adalet İstatistikleri 2025" kitabında yer alan İstanbul'daki mahkemelere ilişkin veriler derlendi.

Buna göre, ceza mahkemelerinde geçen yıl 327 bin 107'si önceki yıldan devreden, 340 bin 320'si yıl içinde açılan, 28 bin 957'si bozularak yeniden gelen olmak üzere toplam 696 bin 384 dosya ele alındı. Bunlardan, 367 bin 390'ı karara bağlanırken, 328 bin 994'ü devretti. Aynı dönemde 733 bin 746 sanık ile 1 milyon 803 bin 953 suç kayıtlara geçti.

Karara bağlanan dosyalarda 376 bin 295 suça ilişkin hüküm kuruldu. Suç yönünden dağılımda ise 167 bin 722 mahkumiyet, 74 bin 916 beraat, 80 bin 295 hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 53 bin 362 diğer kararlar oluşturdu.

Hukuk mahkemelerinde geçen yıl ele alınan 1 milyon 68 bin 946 dosyanın 493 bin 653'ü önceki yıldan devreden, 550 bin 555'i yıl içinde açılan, 24 bin 738'i de bozularak mahkemesine gönderilenlerden oluştu. Bu mahkemelerde 586 bin 684 dosya karara bağlandı, 482 bin 262 dosya ise 2026'ya aktarıldı. Dosyalarda, 1 milyon 867 bin 499 davalı ve 1 milyon 549 bin 95 davacı yer aldı.

Hukuk mahkemelerinin kararlarında ise 157 bin 698 ret, 269 bin 127 kabul, 93 bin 551 kısmen kabul ve kısmen ret ile 66 bin 308 diğeri yer aldı.

Vergi mahkemelerinde yaklaşık 70 bin dosya ele alındı

Vergi mahkemelerinde bulunan 69 bin 471 dosyanın 15 bin 165'ini önceki yıldan devreden, 53 bin 646'sını yıl içinde açılan, 660'ını da bozularak gönderilenler oluşturdu. Geçen yıl bu mahkemelerdeki 41 bin 244 dosya karara bağlanırken, 28 bin 227 dosya ise devredildi.

İdare mahkemelerinde ele alınan toplam 90 bin 478 dosyanın, 29 bin 768'inin önceki yıldan devreden, 58 bin 957'si yıl içinde açılan, 1753'ü de bozularak yeniden gönderilenlerden oluştu. 67 bin 499 dosya karara bağlanırken, 22 bin 979 dosya ise bir sonraki yıla devredildi.

Bu verilere göre, İstanbul'daki adli ve idari ilk derece mahkemelerinde 1 milyon 62 bin 817 dosya karara bağlandı.

Bölge idare mahkemeleri

İstanbul'da Bölge Adliye Mahkemelerinde toplam 650 bin 666 dosya işlem gördü. Bu dosyaların 325 bin 686'sı önceki yıldan devretti, 324 bin 980'i ise yıl içinde açıldı. Aynı dönemde 304 bin 282 dosya karara bağlanırken, 346 bin 384 dosya bir sonraki yıla devretti.

Ceza dairelerindeki dosyalardan 142 bin 542'si karara bağlanırken, 112 bin 590 dosya ise devretti. Hukuk dairelerinde ise 161 bin 740 dosya karara bağlandı, 233 bin 794 dosya ise 2026'ya aktarıldı.

Bölge idare mahkemelerinde de geçen yıl toplam 91 bin 148 dosya ele alındı. Bunun 10 bin 611'i önceki yıldan devreden, 80 bin 537'si yıl içinde açılan dosyalardan oluştu. Bu mahkemelerdeki 80 bin 809 dosya karara bağlandı, 10 bin 339 dosya da devretti. Karar bağlanan dosyalar ise 52 bin 631 ret, 18 bin 742 kabul, 6 bin 915 kısmen kabul ve 2 bin 521 diğer hükümlerden oluştu.

3 milyon 112 bin 305 şüpheliye işlem yapıldı

Cumhuriyet başsavcılıklarında 2025'te İstanbul'da soruşturma aşamasında toplam 2 milyon 627 bin 252 dosya incelendi. Bunların 1 milyon 653 bin 788'i önceki yıldan devreden, 973 bin 464'ü yıl içinde açılan dosyalardan oluştu. Geçen yıl 965 bin 309 dosya sonuçlanırken, 1 milyon 661 bin 943 dosya ise bir sonraki yıla devretti.

Aynı süreçte toplam 3 milyon 112 bin 305 şüpheli hakkında 5 milyon 227 bin 972 suçtan işlem yapıldı.

Başsavcılıklarca sonuçlandırılan soruşturmalarda 571 bin 768 kovuşturmaya yer olmadığı, 239 bin 215 kamu davası açılması, 93 bin 190 yetkisizlik, 1544 görevsizlik, 43 bin 128 birleştirme ve 16 bin 464 diğer kararlar verildi.