  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da 24 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Takip Et

İstanbul'da 24 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve provası kapsamında 24 ve 29 Ekim tarihlerinde trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
İstanbul'da 24 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Takip Et

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, İstanbul'da düzenlenecek törenlerle coşkuyla kutlanacak.

Vatan Caddesi'nde 29 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek resmi geçit töreninin provası, 25 Ekim Pazar günü düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle 24 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

Alınacak trafik tedbirlerinde 58 noktada 22 ekip, 28 MEDAR Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici ile toplam 111 personel görevlendirilecek.

Bu kapsamda provanın yapılacağı 24 Ekim Cumartesi ve törenin gerçekleştirileceği 29 Ekim Perşembe günleri saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler ile D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikametinde Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatılacak.

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

Kapatılacak yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

İstanbul'da bahis dolandırıcılığı: Canlı yayını 7 saniye geciktirip milyonlar kazandılarİstanbul'da bahis dolandırıcılığı: Canlı yayını 7 saniye geciktirip milyonlar kazandılarGündem
Ekim 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel emekli promosyonlarıEkim 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel emekli promosyonlarıEkonomi
Türk şirket İngiltere pazarına uzandı: Ambalaj devini bünyesine kattıTürk şirket İngiltere pazarına uzandı: Ambalaj devini bünyesine kattıŞirket Haberleri
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 23 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 23 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi